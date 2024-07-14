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«Акрон» обыграл турецкий «Антальяспор» в результативном товарищеском матче

«Акрон» обыграл турецкий «Антальяспор» в результативном товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между тольяттинским «Акроном» и турецким «Антальяспором». Игра прошла в закрытом режиме. «Акрон» обыграл турецкую команду со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
14 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти, Россия
Окончен
3 : 2
Антальяспор
Анталия, Турция
1:0     2:0     2:1 ван де Стрек – 59'     2:2 Сары – 88'     3:2    

Информация об авторах забитых мячей у российского клуба отсутствует. У «Антальяспора» отличились Сандер ван де Стрек и Вейсель Сары.

В стартовом туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» в гостях сыграет с «Локомотивом» 20 июля.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.

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