«Акрон» обыграл турецкий «Антальяспор» в результативном товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между тольяттинским «Акроном» и турецким «Антальяспором». Игра прошла в закрытом режиме. «Акрон» обыграл турецкую команду со счётом 3:2.

Информация об авторах забитых мячей у российского клуба отсутствует. У «Антальяспора» отличились Сандер ван де Стрек и Вейсель Сары.

В стартовом туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» в гостях сыграет с «Локомотивом» 20 июля.

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.