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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Агент Сафонов: Ямаль в РПЛ не поедет, его зарплата — бюджет всей нашей лиги

Агент Сафонов: Ямаль в РПЛ не поедет, его зарплата — бюджет всей нашей лиги
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Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что клубы Российской Премьер-Лиги смогут подписать игроков, которые выступили на чемпионате Европы по футболу в Германии.

«Я верю, что участники чемпионата Европы приедут в РПЛ. Но только из тех команд, которые вылетели на финальных стадиях. Какой-нибудь Ямаль в Россию не приедет. Его зарплата – это бюджет всей нашей лиги, наверное», – сказал Сафонов Metaratings.

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В составе испанцев сыграет 17-летний вингер Ламин Ямаль, который на этом Евро забил гол и сделал три голевые передачи за шесть матчей.

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