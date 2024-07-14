«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» обыграл «Тюмень» в матчах Первой лиги

Сегодня, 14 июля, состоялся матч 1-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» встречалось со «СКА-Хабаровск». Команды играли на подмосковном стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Автозаводцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Руслан Червяков. На 49-й минуте хорватский полузащитник Марио Чурич удвоил преимущество москвичей. На 82-й минуте Игорь Горбунов забил третий мяч, а спустя три минуты отличился Виталий Шитов.
Ещё в одном матче 1-го тура встречались «Нефтехимик» и «Тюмень». Хозяева поля одержали победу — 3:0. В составе команды из Нижнекамска отличились форвард Саид Алиев, полузащитник Максим Петров и нападающий Султан Джамилов.
- 14 июля 2024
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