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«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» обыграл «Тюмень» в матчах Первой лиги

«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» обыграл «Тюмень» в матчах Первой лиги
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Сегодня, 14 июля, состоялся матч 1-го тура нового сезона Мелбет Первой лиги, в котором московское «Торпедо» встречалось со «СКА-Хабаровск». Команды играли на подмосковном стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Автозаводцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
4 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Червяков – 21'     2:0 Чурич – 49'     3:0 Горбунов – 82'     4:0 Шитов – 85'    

Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Руслан Червяков. На 49-й минуте хорватский полузащитник Марио Чурич удвоил преимущество москвичей. На 82-й минуте Игорь Горбунов забил третий мяч, а спустя три минуты отличился Виталий Шитов.

Ещё в одном матче 1-го тура встречались «Нефтехимик» и «Тюмень». Хозяева поля одержали победу — 3:0. В составе команды из Нижнекамска отличились форвард Саид Алиев, полузащитник Максим Петров и нападающий Султан Джамилов.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 Алиев – 24'     2:0 Петров – 37'     3:0 Джамилов – 60'    
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