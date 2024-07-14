Черчесов: поражение от «Зенита» в Суперкубке — звонок для «Краснодара»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что петербургский «Зенит» одержал заслуженную победу в матче Суперкубка России с «Краснодаром».
«У «Краснодара» не хватало некоторых игроков. «Зенит» провёл Летний кубок на большом стадионе, приходило большое количество болельщиков. Игроки петербургской команды были сосредоточены. Бразильцы также качественно отработали. Рад за Семака и Александра Медведева. Всё по делу.
Впереди РПЛ, который надо играть. Встреча за Суперкубок — звонок для «Краснодара», что им нужно делать какие‑то выводы», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.
Напомним, «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем Суперкубка России.
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