ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер высказался об игре сборной Испании перед финалом Евро-2024 с Англией

Гари Линекер высказался об игре сборной Испании перед финалом Евро-2024 с Англией
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался о сборной Испании в преддверии финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне нравится их подход, их игра. Нравится, как они бесстрашны, высоко используют вингеров и агрессивно прессингуют. Они были намного лучшей командой в матче с Францией и в большинстве игр турнира. Они выиграли все шесть, не нуждаясь в пенальти. Есть хорошие игроки в тени — Педри, [Дани] Ольмо. Два вингера были невероятны. [Альваро] Мората жертвует собой ради команды: мне нравится его движение. Родри был лучшим в мире опорным полузащитником, по крайней мере, пару лет. Я подозреваю, что он станет игроком турнира… если только 16-летний не обойдёт его. Ламин Ямаль сносит мне крышу. Делать то, что он делает в его возрасте, — это невероятно», — приводит слова Линекера The Guardian.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android