Гари Линекер высказался об игре сборной Испании перед финалом Евро-2024 с Англией

Футбольный эксперт Гари Линекер высказался о сборной Испании в преддверии финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Мне нравится их подход, их игра. Нравится, как они бесстрашны, высоко используют вингеров и агрессивно прессингуют. Они были намного лучшей командой в матче с Францией и в большинстве игр турнира. Они выиграли все шесть, не нуждаясь в пенальти. Есть хорошие игроки в тени — Педри, [Дани] Ольмо. Два вингера были невероятны. [Альваро] Мората жертвует собой ради команды: мне нравится его движение. Родри был лучшим в мире опорным полузащитником, по крайней мере, пару лет. Я подозреваю, что он станет игроком турнира… если только 16-летний не обойдёт его. Ламин Ямаль сносит мне крышу. Делать то, что он делает в его возрасте, — это невероятно», — приводит слова Линекера The Guardian.