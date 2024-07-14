Телеведущая выступила с посланием к Саутгейту, её обращение набрало 25,5 млн просмотров

Спортивная телеведущая Джоли Шарп обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту перед финалом Евро-2024 с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Продолжай в том же духе. Отбрось ненавистников, ты хорошо справляешься. Не теряй надежды, и мы добьёмся своего», — приводит слова Шарп Daily Mail.

Также Шарп рассказала о реакции фанатов на победный гол Уоткинса в матче 1/2 финала с Нидерландами (2:1): «На самом деле, я не могу вспомнить, мне в лицо плеснули столько пива, но это было потрясающе, давайте же финал!»

Источник сообщает, что речь Шарп набрала 25,5 млн просмотров в социальной сети X (ранее Twitter).

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.