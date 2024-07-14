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Актёр Хью Джекман назвал своего фаворита в финале Евро-2024

Известный актёр Хью Джекман сказал, что будет болеть за сборную Англии в финале Евро-2024 с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Я буду болеть за сборную Англии. Хочу, чтобы люди получили хорошие эмоции, как в 1966 году», — приводит слова Джекмана Wimbledn в социальной сети X (ранее Twitter).

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.