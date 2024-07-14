Испания — Англия: стартовые составы команд на финал Евро-2024

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Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

Стали известны стартовые состав команд на игру.

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Руис, Ямаль, Ольмо, Уильямс, Мората.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.