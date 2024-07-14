Линекер: если Англия победит, Саутгейт сможет уйти в закат, и все будут любить его вечно

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился мыслями о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте в преддверии финала чемпионата Европы — 2024. Встреча состоится сегодня, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Я очень рад за Гарета [Саутгейта]. Я бы предположил, что это его последний турнир. Думаю, что ЧМ в Катаре сильно его вымотал в психологическом плане. Но если это так, то какой путь ему предстоит пройти. Что бы ни случилось сейчас, его будут очень уважать. Он доставил стране столько удовольствия. Команда была в полном беспорядке, когда он пришёл, а теперь они бросают вызов на четырёх турнирах подряд: полуфинал, финал, четвертьфинал, ещё один финал. Если он победит, он сможет уйти в закат, забрать свою медаль, получить своё рыцарское звание, и все будут любить его вечно», — приводит слова Линекера The Guardian.