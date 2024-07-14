Гари Линекер: моя мечта — произнести слова: «Англия выиграла Евро»

Футбольный эксперт Гари Линекер поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся национальные команды Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

«Будет очень тяжело против Испании. Сейчас важно просто пересечь черту, вот что имеет значение. Моей жизненной мечтой было выиграть трофей со сборной Англии в качестве игрока, что не совсем удалось, и теперь я освещаю это как комментатор. Мы были очень близки к победе три года назад, и это может произойти сейчас. Если не сейчас, то у меня мало времени. Я полон надежд. Моя мечта — произнести слова: «Англия выиграла Евро», — приводит слова Линекера The Guardian.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.