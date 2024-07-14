Певица Кэти Перри назвала сборную, за которую будет болеть в финале Евро-2024

Певица Кэти Перри назвала сборную Англии своим фаворитом в финальном матче Евро-2024 с Испанией. Игра пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

«Футбол вернётся домой», — говорится в заявлении Перри в её аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter). К своим слова певица добавила эмодзи с британским флагом Великобритании.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.