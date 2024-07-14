Созин: спасая Глушенкова за его высказывания, Семак делает ему медвежью услугу

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который встал на защиту своего нападающего Максима Глушенкова.

«Я видел реакцию Сергея Богдановича на поведение Глушенкова. А что если бы Максим сказал «клоуны, успокойтесь» в адрес руководства «Зенита»? Оценят ли это как оскорбление? Думаю, да.

Семак прекрасно разрулил конфликтную ситуацию с Клаудиньо – мастер. Хотя выходка бразильца – просто конец света, такое недопустимо. А как Семак разруливал бы похожие моменты в ЦСКА с Вагнером, Жо или Думбия?

Теперь тренер хочет спасти Глушенкова за его высказывания. Но этим он оказывает ему медвежью услугу, ведь в нашей стране слово «клоуны» – это оскорбление. И вряд ли Семак считает, что Глушенков прав, оскорбляя людей. Политика защиты своих от «Зенита» и лично Сергея Богдановича мне понятна – они свои. Но в этой ситуации к ней есть вопросы», – сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее Глушенков в социальных сетях назвал своих хейтеров «клоунами». Семак при этом оправдал поведение игрока.