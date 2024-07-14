OneRepublic, DJ-группа Meduza и Ким Петрас выступили на церемонии закрытия Евро-2024

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

Итальянская DJ-группа Meduza, американские идолы поп-рока OneRepublic (Райан Бенджамин Теддер) и немецкая поп-звезда Ким Петрас выступили на церемонии закрытия Евро-2024.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у национальной команды Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.