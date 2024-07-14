Началась церемония закрытия Евро-2024. Сегодня, 14 июля, финальным матчем Евро-2024 между сборными Испании и Англии завершится турнир. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию церемонии закрытия Евро-2024 можно посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на телеканале «Матч ТВ».

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.