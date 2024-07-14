Впервые в истории Евро в стартовом составе на финал турнира выйдут два тинейджера

17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль и 19-летний полузащитник сборной Англии Кобби Майну выйдут в стартовом составе на финальный матч Евро-2024. Впервые в истории чемпионатов Европы финал турнира с первых минут начнут два тинейджера. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.