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Люк Шоу, попавший в основу Англии на финал Евро-2024, не играл в старте с февраля

Люк Шоу, попавший в основу Англии на финал Евро-2024, не играл в старте с февраля
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Защитник Люк Шоу выйдет в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2024 с Испанией. Последний раз он выходил в стартовом составе 18 февраля, играя в составе «Манчестер Юнайтед».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, Шоу впервые на Евро-2024 выходит в стартовом составе. Последний игрок, сыгравший свой первый матч в основе на ЧЕ сразу в финале – итальянец Марко Дельвеккио в 2000 году.

Также отметим, что Шоу – единственный из сегодняшних стартовых составов Англии и Испании, уже забивавший в финале крупного турнира (Евро-2020).

Напомним, 14 июля состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Турнирная сетка Евро-2024
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