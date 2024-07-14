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Люк Шоу, попавший в основу Англии на финал Евро-2024, не играл в старте с февраля

Защитник Люк Шоу выйдет в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2024 с Испанией. Последний раз он выходил в стартовом составе 18 февраля, играя в составе «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, Шоу впервые на Евро-2024 выходит в стартовом составе. Последний игрок, сыгравший свой первый матч в основе на ЧЕ сразу в финале – итальянец Марко Дельвеккио в 2000 году.

Также отметим, что Шоу – единственный из сегодняшних стартовых составов Англии и Испании, уже забивавший в финале крупного турнира (Евро-2020).

Напомним, 14 июля состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.