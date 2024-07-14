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Сборная Англии под руководством Саутгейта чаще всего выигрывает в воскресных матчах

Сборная Англии выиграла 82,4% воскресных матчей под руководством Гарета Саутгейта (17 матчей, 14 побед). Это самый высокий процент побед в любой из семи дней недели под его руководством. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

Состав сборной Англии на финальный матч: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Шоу, Майну, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1.