Ямаль — самый молодой футболист в истории финальных матчей крупных турниров сборных

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль — самый молодой футболист, который сыграет в финале крупных турниров сборных (чемпионат Европы, мира, Кубок Америки). Игрок выйдет в стартовом составе сборной Испании на финал Евро-2024 с Англией, который пройдёт сегодня, 14 июля, в 22:00 мск.

Ранее Ламин Ямаль стал самым молодым автором забитого мяча в истории чемпионатов Европы и мира. На Евро-2024 Ямаль принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол и три результативные передачи.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.