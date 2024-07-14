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«Балтика» не смогла обыграть «Родину» в своём первом матче Первой лиги после вылета из РПЛ

Завершился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и калининградская «Балтика». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов. Матч закончился со счётом 0:0.

За 90 минут матча команды не смогли забить другу другу голов.

Также завершился ещё один матч 1-го тура, в котором песчанокопская «Чайка» принимала саратовский «Сокол», эта встреча также закончилось ничейным результатом, но со счётом 1:1.

На 52-й минуте встречи отличился нападающий «Сокола» нападающий Егор Карпицкий. На 75-й минуте «Чайка» сравняла счёт благодаря автоголу полузащитника гостей Павла Забелина. На 59-й минуте был удалён полузащитник Никита Капленко.