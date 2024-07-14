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«Балтика» не смогла обыграть «Родину» в своём первом матче Первой лиги после вылета из РПЛ

«Балтика» не смогла обыграть «Родину» в своём первом матче Первой лиги после вылета из РПЛ
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Завершился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и калининградская «Балтика». Игра прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» (Москва). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Фролов. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 0
Балтика
Калининград

За 90 минут матча команды не смогли забить другу другу голов.

Также завершился ещё один матч 1-го тура, в котором песчанокопская «Чайка» принимала саратовский «Сокол», эта встреча также закончилось ничейным результатом, но со счётом 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
14 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 1
Сокол
Саратов
0:1 Карпицкий – 52'     1:1 Забелин – 75'    
Удаления: нет / Капленко – 59'

На 52-й минуте встречи отличился нападающий «Сокола» нападающий Егор Карпицкий. На 75-й минуте «Чайка» сравняла счёт благодаря автоголу полузащитника гостей Павла Забелина. На 59-й минуте был удалён полузащитник Никита Капленко.

Турнирная таблица Первой лиги
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