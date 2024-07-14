Дуглас Сантос: связываю своё будущее с «Зенитом»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о своём будущем. По словам Сантоса, он счастлив в России и намерен остаться здесь.

«Я связываю своё будущее с «Зенитом». Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь всё нравится, не думаю об уходе из «Зенита», — приводит слова Сантоса «РБ Спорт».

Сантос перешёл в стан сине‑бело‑голубых летом 2019 года, подписав пятилетний контракт. В сентябре 2021 года соглашение было продлено до конца лета 2026 года.

13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:2.