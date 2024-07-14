Галлямов — о финале Евро-2024: не понимаю тех людей, кто болеет за сборную Англии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов поделился ожиданиями от финала Евро-2024. В матче за титул сыграют сборные Испании и Англии.

«Буду болеть за Испанию, поскольку эта команда на протяжении всего турнира показывала очень интересный футбол. Особенно болел за испанцев в полуфинале, когда они играли против французов. Это было потрясающе. Не понимаю тех людей, кто болеет за сборную Англии. Это просто антифутбол. Как‑то во время просмотра матча с участием англичан я даже заснул. Смотреть на их игру было неинтересно. В общем, надеюсь, что испанцы выиграют чемпионат Европы», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).