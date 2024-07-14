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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Сборная Испании забила первым ударом в створ в финале Евро-2024

Сборная Испании забила первым ударом в створ в финале Евро-2024
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Сборная Испании вышла вперёд в матче финала Евро-2024 с Англией. Таким образом, Испания забила первым ударом в створ в финале чемпионата Европы — 2024. Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Уильямс – 47'    

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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