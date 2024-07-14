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Кьеллини вынес трофей перед финалом Евро

Кьеллини вынес трофей перед финалом Евро
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Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини вынес трофей перед началом финального матча Евро-2024. Сегодня, 14 июля, финальным матчем Евро-2024 между сборными Испании и Англии завершится турнир. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

Кадр с трансляции «Матч ТВ»

Кадр с трансляции «Матч ТВ»

Напомним, Кьеллини был капитаном национальной команды Италии, которая стала победителем Евро-2020.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес».

Сетка Евро-2024

Что известно о финалистах Чемпионата Европы-2024:

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