«Выиграет Испания, без шансов». Игроки «Локомотива» назвали своих фаворитов в финале Евро

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, нападающие Тимур Сулейманов и Дмитрий Воробьёв назвали своих фаворитов финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Встреча идёт в эти минуты, на момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

«Конечно, выиграет Испания, без шансов, 2:0», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба клуба.

«Пусть будет 3:2, Испания» — сказал Сулейманов.

«3:1, Испания спокойненько», — сказал Воробьёв.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.