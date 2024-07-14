Жевнов: «Зенит» готовится побеждать в каждом турнире

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, какие задачи ставит перед собой петербургский клуб в новом сезоне.

«Фаворит ли «Зенит» в чемпионате России? Атмосфера в команде хорошая. Готовимся побеждать в каждом турнире», — приводит слова Жевнова «РБ Спорт».

13 июля состоялся матч Суперкубка России, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч закончился победой «Зенита» со счётом 4:2.

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые выиграли все возможные трофеи – они стали победителями РПЛ, Кубка и Суперкубка страны.