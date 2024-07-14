Новичок ЦСКА Секу Койта рассказал о личных и командных целях

Нападающий московского ЦСКА Секу Койта рассказал о своих целях в российском клубе, а также заявил, что хочет выиграть с армейцами чемпионат России.

«Знаете, я очень спокойно отношусь к индивидуальным наградам и достижениям. Это приятный бонус, не более. Футбол – командная игра, и самое главное, чего мы сможем достичь все вместе. Я очень хочу помочь ЦСКА выигрывать трофеи! В последние годы, к сожалению, клуб почти не завоёвывал титулов, это надо исправить как можно скорее. ЦСКА – большой клуб, он должен быть на вершине. Моя задача – забить как можно больше голов, отдать результативных передач. Столько, чтобы этого хватило для решения поставленных целей. Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России. Понятное дело, для этого надо много и усердно работать, и я готов к этому», — приводит слова Койта Bobsoccer.

Последним клубом 24-летнего Секу Койта был австрийский «Ред Булл Зальцбург», за который футболист выступал с 2019 года. За это время форвард принял участие в 106 матчах, в которых забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4 млн.