Петржела: в России нет команд, которые могут составить «Зениту» конкуренцию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые играли с «Краснодаром». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

«Я уже говорил, что «Зенит» – это лучшая команда России. Даже не сомневался, что победа в Суперкубке достанется именно «Зениту», потому что в чемпионате России нет команд, которые могут составить им конкуренцию», — приводит слова Петржелы Metaratings.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.