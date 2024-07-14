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Петржела: в России нет команд, которые могут составить «Зениту» конкуренцию

Петржела: в России нет команд, которые могут составить «Зениту» конкуренцию
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые играли с «Краснодаром». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Я уже говорил, что «Зенит» – это лучшая команда России. Даже не сомневался, что победа в Суперкубке достанется именно «Зениту», потому что в чемпионате России нет команд, которые могут составить им конкуренцию», — приводит слова Петржелы Metaratings.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.

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