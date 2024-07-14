Петржела: в России нет команд, которые могут составить «Зениту» конкуренцию

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые играли с «Краснодаром». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.
«Я уже говорил, что «Зенит» – это лучшая команда России. Даже не сомневался, что победа в Суперкубке достанется именно «Зениту», потому что в чемпионате России нет команд, которые могут составить им конкуренцию», — приводит слова Петржелы Metaratings.
В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.
- 14 июля 2024
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
23:10
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:34
-
22:30
-
22:25
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:33
-
21:32
-
21:26
-
21:25
-
21:20
-
21:18
-
21:13
-
21:07