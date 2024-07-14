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Испания — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: Карвахаль издевательски отреагировал на просьбу англичан о жёлтой карточке

Фото: Карвахаль издевательски отреагировал на просьбу англичан о жёлтой карточке
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В эти минуты проходит финальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Игра проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Уильямс – 47'    

В середине первого тайма защитник испанцев Даниэль Карвахаль сорвал контратаку соперника, совершив фол на Букайо Саке. После этого англичане начали требовать показать жёлтую карточку игроку «Реала», на что тот отреагировал издевательским жестом.

Фото: Кадр трансляции «Матч ТВ»

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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