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Испания — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Испания — Англия: за первый тайм команды на двоих нанесли один удар в створ ворот

Испания — Англия: за первый тайм команды на двоих нанесли один удар в створ ворот
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В эти минуты проходит финальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Игра проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Уильямс – 47'    

За первый тайм команды на двоих нанесли всего один удар в створ — в компенсированное время полузащитник сборной Англии Фил Фоден пробил по воротам Уная Симона.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Сетка Евро-2024
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