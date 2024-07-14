Испания — Англия: за первый тайм команды на двоих нанесли один удар в створ ворот

В эти минуты проходит финальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Игра проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

За первый тайм команды на двоих нанесли всего один удар в створ — в компенсированное время полузащитник сборной Англии Фил Фоден пробил по воротам Уная Симона.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.