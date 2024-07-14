Экс-форвард «Зенита»: «Краснодар» показал характер, команда будет бороться за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые играли с «Краснодаром». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

«Рано делать выводы [о силе «Краснодара»]. Не было Кордобы, в команде уже нет Алонсо, Сафонова и Волкова. Из тех, кто будет играть основную часть чемпионата, в игре с «Зенитом» было пять‑шесть человек. Первый тайм «Краснодар» провалил, но во втором показал характер. Середина поля у команды на бумаге выглядит очень хорошо: Кривцов и Сперцян. «Краснодар» будет играть на прежнем уровне и бороться с «Зенитом» за чемпионство», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.