В Англии отменили сотни поездов из-за финала Евро-2024

Сотни поездов были отменены в воскресенье, 14 июля, в Англии, так как многие машинисты и другой персонал отказались работать сверхурочно в день финала чемпионата Европы — 2024, в котором англичане играют с Испанией. Об этом сообщает The Telegraph.

Сообщается, что у многих машинистов поездов и других членов экипажей в контрактах не прописана работа в воскресенье, поэтому многочисленные операторы часто полагаются на то, что они добровольно будут работать в дополнительные оплачиваемые смены, чтобы выполнить запланированные на этот день рейсы. Профсоюзы должны предупреждать об официальной забастовке за 14 дней, но машинисты могут ждать всего несколько дней, прежде чем подтвердить, будут ли они работать в выходной день.

Финал проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.