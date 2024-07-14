Три из пяти прошлых финалов Евро при 0:0 к перерыву перешли в дополнительное время

Первый тайм финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии завершился со счётом 0:0. Три из пяти прошлых финалов Евро при 0:0 к перерыву перешли в дополнительное время.

Игра проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.