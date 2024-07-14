17-летний Ямаль повторил рекорд по голевым передачам на чемпионате Европы
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17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль отдал четвёртую голевую передачу на Евро-2024 в финальном матче со сборной Англии. Таким образом, Ямаль повторил рекорд по голевым передачам на чемпионате Европы.
Н момент выхода новости счёт 1:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
2-й тайм
1 : 0
Англия
1:0 Уильямс – 47'
В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.
Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.
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