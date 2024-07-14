Гарри Кейн ни разу в карьере не забивал в финалах

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн ни разу в своей карьере не забивал в финалах турниров. В финальном матче чемпионата Европы — 2024, который проходит в эти минуты, форвард был заменён на 61-й минуте при счёте 1:0 в пользу Испании.

Финальный матч Евро-2024 проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу испанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.