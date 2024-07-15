Ламин Ямаль прокомментировал победу сборной Испании на Евро-2024

Вингер сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отреагировал на победу национальной команды на Евро-2024.

«Это мечта, я очень хочу вернуться в Испанию и отпраздновать это событие вместе с фанатами. Хочу поехать отпраздновать с семьёй, это лучший подарок на день рождения», – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

14 июля звершился финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Напомним, Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024. На ЧЕ-2024 Ламин принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.