Англия забила Испании на крупном турнире впервые с 1980 года

В эти минуты проходит финальный матч Евро-2024, в котором встречаются сборные Испании и Англии. Игра проводится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступает Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2024.

На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. Этот гол стал первым для Англии в ворота Испании на крупных турнирах с 1980 года. Команды встречались между собой на ЧМ-1982 и Евро-1996, но те матчи завершились вничью — 0:0.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.