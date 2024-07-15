Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу на Евро-2024
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу национальной команды на Евро-2024.
«Мы не можем быть более счастливыми! Мы гордимся этой командой. Они лучшие в мире. Сила нашей команды в том, что мы всегда думали, что можем быть лучше», – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.
Напомним, 14 июля сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
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