Тренер Испании де ла Фуэнте прокомментировал победу на Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отреагировал на победу национальной команды на Евро-2024.

«Мы не можем быть более счастливыми! Мы гордимся этой командой. Они лучшие в мире. Сила нашей команды в том, что мы всегда думали, что можем быть лучше», – приводит слова специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, 14 июля сборная Испании обыграла Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и победила в турнире. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в финальной игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.