Испания пропустила в финале Евро впервые с 1984 года

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер забил на 70-й минуте финального матча Евро-2024 с Испанией. Таким образом, сборная Испании пропустила в финале Евро впервые с 1984 года.

В финале Евро-1984 Испания пропустила от Франции, та встреча закончилась поражением со счётом 0:2. Два других финала Евро закончились для Испании сухими победами: 1:0 с Германией в 2008 году и 4:0 с Италией в 2012 году.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.