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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Испания пропустила в финале Евро впервые с 1984 года

Испания пропустила в финале Евро впервые с 1984 года
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Полузащитник сборной Англии Коул Палмер забил на 70-й минуте финального матча Евро-2024 с Испанией. Таким образом, сборная Испании пропустила в финале Евро впервые с 1984 года.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

В финале Евро-1984 Испания пропустила от Франции, та встреча закончилась поражением со счётом 0:2. Два других финала Евро закончились для Испании сухими победами: 1:0 с Германией в 2008 году и 4:0 с Италией в 2012 году.

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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