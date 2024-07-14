Саутгейт — первый тренер в истории, проигравший два финала Евро подряд

В воскресенье, 14 июля, прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала Евро подряд.

Англичанин также возглавлял национальную команду во время Евро-2020, когда Англия уступила Италии (1:1, 2:3 пен.).

Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.