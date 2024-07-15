Де ла Фуэнте — четвёртый испанский тренер, выигравший Евро

Наставник сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте стал четвёртым испанским тренером, которому удалось привести команду к победе на Евро.

Раньше это удавалось Хосе Вильялонге, Луису Арагонесу и Висенте дель Боске.

14 июля прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Напомним, вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.