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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Фото: положение игроков перед голом испанцев в ворота Англии в концовке финала Евро-2024

Фото: положение игроков перед голом испанцев в ворота Англии в концовке финала Евро-2024
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14 июля прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

На 87-й минуте Микель Оярсабаль забил победный мяч испанцев в матче. Эпизод получился достаточно спорным — могло показаться, что Микель попал в офсайд. Но после повтора гола стало понятно, что нападающий испанцев не забрался в положение «вне игры».

Фото: Кадр из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

Напомним, Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. Испания стала победителем турнира. ЧЕ-2020, который проходил в 2021 году, остался за национальной командой Италии.

Турнирная сетка Евро-2024
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