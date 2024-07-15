Ламин Ямаль — самый молодой победитель Евро в истории

Завершился финальный матч чемпионата Европы 2024 года, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 по московскому времени. Сборная Испании одержала победу со счётом 2:1. Таким образом, 17-летний вингер испанцев Ламин Ямаль стал самым молодым победителем чемпионата Европы в истории.

Напомним, первый тайм прошёл без забитых мячей. Вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.