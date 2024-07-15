«Справедливость восторжествовала». Мостовой — о победе Испании на Евро-2024
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Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями о финальном матче чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47' 1:1 Палмер – 73' 2:1 Оярсабаль – 86'
«Ну что я говорил?! Даже счёт угадал! А что сейчас будет твориться в Испании! Справедливость восторжествовала — испанцы были лучше на протяжении всего Евро. Англичане тоже молодцы. Им мог помочь фарт, который присутствовал даже в финале. Вышел свежий Палмер и забил — мяч между трёх пролетел. Знаю, что многие болели против испанцев, но Мостовой оказался прав. Испанцы — красавцы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье.
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