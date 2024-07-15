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Стал известен лучший игрок финала Евро-2024

Стал известен лучший игрок финала Евро-2024
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком финального матча Евро-2024 с Англией, который завершился со счётом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Он показал себя очень хорошо в атаке и был дисциплинирован, когда ему приходилось защищаться. Он помогал Кукурелье и хорошо сработался с Ольмо в центре поля. Он забил прекрасный гол и был одним из самых опасных игроков на поле», — объясняет выбор пресс-служба УЕФА.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

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