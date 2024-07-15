Испания — вторая сборная, выигравшая семь матчей на одном Евро

Сборная Испании стала второй командой в истории, которой удалось выиграть семь матчей на чемпионате Европы. Первой командой, которой покорилось это достижение, была Италия на Евро-2020.

На групповом этапе испанцы обыграли национальные команды Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В плей-офф сборная Испании одержала победы в матчах с Грузией (4:1), Германией (2:1 ОТ), Францией (2:1) и Англией (2:1).

14 июля прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

Напомним, вингер испанцев Нико Уильямс открыл счёт в игре с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. На 73-й минуте полузащитник англичан Коул Палмер сравнял счёт в матче. На 87-й минуте Микель Оярсабаль вновь вывел испанцев вперёд. Британцы, в свою очередь, не смогли отыграться во второй раз.