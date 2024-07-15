ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вамос, Испания». Медведева — о финале Евро-2024

«Вамос, Испания». Медведева — о финале Евро-2024
Комментарии

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями после финального матча Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Поздравляю всех, кто болел за Испанию! Кто болел за Англию — не повезло… Вамос, Испания», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу. Полузащитник сборной Испании по футболу Родри был признан лучшим игроком Евро-2024.

Материалы по теме
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!
Главный момент финала Евро. Испанию от гола спасло чудо!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android