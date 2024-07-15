«Вамос, Испания». Медведева — о финале Евро-2024

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями после финального матча Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

«Поздравляю всех, кто болел за Испанию! Кто болел за Англию — не повезло… Вамос, Испания», — сказала Медведева в своём телеграм-канале.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу. Полузащитник сборной Испании по футболу Родри был признан лучшим игроком Евро-2024.