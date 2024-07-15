ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере

Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере
Комментарии

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

  • 2015-й – финал Кубка английской лиги
  • 2019-й – финал ЛЧ
  • 2021-й – финал Кубка английской лиги
  • 2021-й – финал Евро
  • 2023-й – Суперкубок Германии
  • 2024-й – финал Евро

Вчера, 14 июля, прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Гарри Кейн вышел в стартовом составе своей команды. Он был заменён на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.

Турнирная сетка Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android