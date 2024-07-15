Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере. У 30-летнего форварда по-прежнему нет ни одного трофея.

2015-й – финал Кубка английской лиги

2019-й – финал ЛЧ

2021-й – финал Кубка английской лиги

2021-й – финал Евро

2023-й – Суперкубок Германии

2024-й – финал Евро

Вчера, 14 июля, прошёл финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Гарри Кейн вышел в стартовом составе своей команды. Он был заменён на 60-й минуте и не отметился результативными действиями.