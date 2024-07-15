ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль отметился очередным уникальным достижением на Евро

Ламин Ямаль отметился очередным уникальным достижением на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

17-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль — первый в истории Евро игрок, который отметился голом или результативной передачей во всех матчах плей-офф на одном турнире.

На счету Ямаля голевые передачи в матче 1/8 финала с Грузией (4:1), 1/4 финала с Германией (2:1 д. вр.), финале с Англией (2:1). Тажке Ямаль забил в полуфинале с Францией (2:1).

Сборная Испании победила Англию в финале Евро-2024 со счётом 2:1 и выиграла турнир.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

В полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

Сборная Испании в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных. Помимо Евро-2024, испанцы играли в финале турнира в 1964, 1984, 2008, 2012 годах. Из этих четырёх матчей в трёх встречах (кроме игры в 1984 году) Испания одерживала победу.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android