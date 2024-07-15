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Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком Евро-2024

Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком Евро-2024
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Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

Ямалю исполнилось 17 лет во время турнира — 13 июля. На ЧЕ-2024 Ламин принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, вчера, 14 июля, завершился финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, «Фурия Роха» в четвёртый раз в истории стала победителем Евро.

Турнирная сетка Евро-2024
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