Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком Евро-2024

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал лучшим молодым игроком Евро-2024. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Ямалю исполнилось 17 лет во время турнира — 13 июля. На ЧЕ-2024 Ламин принял участие в семи матчах. Он сумел записать на свой счёт один гол и четыре результативные передачи.

Напомним, вчера, 14 июля, завершился финальный матч Евро-2024, в котором встречались сборные Испании и Англии. Игра проводилась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Франсуа Летексье. Начало матча было запланировано на 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу испанцев. Таким образом, «Фурия Роха» в четвёртый раз в истории стала победителем Евро.