ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аргентина — Колумбия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: сборная Испании заслужила победу на Евро больше, чем Англия

Кирьяков: сборная Испании заслужила победу на Евро больше, чем Англия
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал результат финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии, который завершился со счётом 2:1.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Англия
1:0 Уильямс – 47'     1:1 Палмер – 73'     2:1 Оярсабаль – 86'    

«Второй тайм финала Евро — это нечто. Но первый не имел никакого отношения к футболу, было скучновато. Потом игра раскрылась, гол Уильямса — и англичанам уже надо идти вперёд. Им повезло, сравняли, а концовка обескураживающая, никто не понял, как это произошло. Редкая атака испанцев, потому что команды уже ждали дополнительное время. Оярсабаль решил исход этого матча и всего чемпионата. Испания заслужила победу больше, чем Англия. Справедливость восторжествовала. Теперь у нас новый чемпион», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Испания в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных.

Материалы по теме
Ламин Ямаль — самый молодой победитель Евро в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android