Кирьяков: сборная Испании заслужила победу на Евро больше, чем Англия

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал результат финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии, который завершился со счётом 2:1.

«Второй тайм финала Евро — это нечто. Но первый не имел никакого отношения к футболу, было скучновато. Потом игра раскрылась, гол Уильямса — и англичанам уже надо идти вперёд. Им повезло, сравняли, а концовка обескураживающая, никто не понял, как это произошло. Редкая атака испанцев, потому что команды уже ждали дополнительное время. Оярсабаль решил исход этого матча и всего чемпионата. Испания заслужила победу больше, чем Англия. Справедливость восторжествовала. Теперь у нас новый чемпион», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Испания в четвёртый раз выиграла Евро. Это является рекордом среди всех сборных.